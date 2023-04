Tesla-modeller i USA bliver op til 20.000 kroner billigere

Tesla sænker onsdag de amerikanske priser på flere af sine modeller med op til 3000 amerikanske dollar.

Det fremgår af bilgigantens hjemmeside ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Model Y Performance og Model Y Long Range bliver begge 3000 dollar billigere, hvilket svarer til omkring 20.000 kroner.

Samtidig sænkes prisen på Model 3 RWD fra 41.990 dollar til 39.990 dollar - omkring 272.000 kroner.

Nyheden kommer forud for, at Tesla onsdag leverer regnskab for første kvartal.

Det er uvist, om prisreduktioner også kan forventes på Tesla-modeller i andre lande.

Tesla har flere gange siden januar sænket priserne på flere modeller.

/ritzau/