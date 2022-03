Tesla nærmer sig grønt lys til kæmpe fabrik nær Berlin

Elbilgiganten Tesla har planer om at producere over en halv million elbiler på fabrik nær den tyske hovedstad.

Den amerikanske elbilgigant Tesla har fredag modtaget en betinget godkendelse af en enorm fabrik nær Tysklands hovedstad, Berlin.

Det oplyser delstaten Brandenburg, hvor fabrikken ligger.

Fabrikken skal efter planen producere over 500.000 elbiler om året.

Fredagens beslutning, der er beskrevet i en tekst på 536 sider, betyder ikke, at Tesla kan begynde produktionen med det samme.

Artiklen fortsætter under annoncen

Elbilproducenten skal først leve op til en række betingelser. Betingelserne centrerer sig blandt andet om vandforbrug og luftforurening.

Begge områder har givet bekymring hos miljøorganisationer og hos lokalbefolkningen i Grünheide, hvor fabrikken ligger. Indbyggerne frygter, at den enorme fabrik vil påvirke det lokale miljø negativt.

Ifølge miljøministeriet i Brandenburg går Tesla efter at kunne leve op til betingelserne inden for de næste to uger.

Grünheide ligger omkring 40 kilometer øst for Berlins centrum.

/ritzau/