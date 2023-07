Tesla-omsætning tager et hop op: Lavere priser skærer i lønsomhed

Der er kommet gang i butikken, efter at den amerikanske bilproducent Tesla har hakket toppen af nogle af sine priser.

I Teslas regnskab for andet kvartal kan man se, at Tesla har øget sin omsætning med 47 procent sammenlignet med samme periode sidste år.

Men med lavere priser følger også en mindre profit for Tesla.

Bilproducenten tjente i andet kvartal kun 9,6 øre per krone brugt på råmateriale, lønningerne og andre direkte omkostninger til produktionen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det er godt stykke under de 14,6 øre per krone, som Tesla tjente per krone brugt i andet kvartal sidste år.

Ikke desto mindre endte omsætningen svarende til over 165 milliarder kroner med at kaste et overskud af sig på det, der svarer til lige under 18 milliarder kroner.

Tesla skriver i en pressemeddelelse, at det "glæder sig over at nå sådanne resultater, den makroøkonomiske tilstand taget i betragtning."

- Udfordringerne fra disse usikre tider er endnu ikke overståede, men vi tror på, at vi har de rigtige ingredienser til selskabets langsigtede succes med en bred vifte af projekter med højt potentiale, skriver Tesla ifølge det franske nyhedsbureau AFP.

Teslas administrerende direktør, Elon Musk, har forklaret, at han hellere vil tjene lidt færre penge per bil, hvis det betyder, at han kan få flere af de populære elbiler på vejene.

Artiklen fortsætter under annoncen

Selskabet løftede lørdag sløret for den nye Tesla Cybertruck - en futuristisk bil i sølv med skarpe kanter, som har været længe ventet.

Tesla har desuden indgået en større aftale med de amerikanske bilgiganter Ford og General Motors, som også er ved at gøre sit indtog på markedet for elbiler.

Aftalen betyder, at Ford- og General Motors-biler fremover vil få adgang til Teslas enorme netværk af ladestandere i Nordamerika - hvad der før har været en af Teslas konkurrenters største udfordringer på det voksende marked.

/ritzau/