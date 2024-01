Tesla pauser tysk bilproduktion grundet prop fra Det Røde Hav

Tesla vil sætte det meste af bilproduktionen på selskabets fabrik i Berlin i Tyskland på pause.

Det oplyser Tesla torsdag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Produktionspausen skal gælde fra den 29. januar til den 11. februar.

Den midlertidige indstilling af produktionen i den tyske hovedstad skyldes, at Tesla mangler bestemte komponenter til at lave sine biler.

Artiklen fortsætter under annoncen

Dén udfordring er blevet tilvejebragt af, at Tesla som følge af situationen i Det Røde Hav har måtte benytte sig af nye - og længere - ruter for transport til søs.

I Det Røde Hav har Houthi-bevægelsen nemlig stået bag en række angreb på skibe, der har benyttet sig af den meget vigtige handelsrute.

- De væbnede konflikter i Det Røde Hav og dertilhørende ændringer i transportruter mellem Europa og Asien via Kap det Gode Håb har også indflydelse på produktionen i Gruenheide, lyder det fra fra Tesla i en udtalelse.

- De betydeligt længere transporttider skaber et hul i forsyningskæderne, siger selskabet videre i udtalelsen.

Gruenheide er det område nær Berlin, hvor Teslas tyske bilfabrik har adresse. Her har selskabet siden marts 2022 produceret elbiler med omkring 11.500 ansatte, skriver det tyske nyhedsbureau DPA.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ifølge den amerikanske militære centralkommando, Centcom, har der været 27 angreb på kommercielle skibsruter i Det Røde Hav siden den 19. november.

Det har blandt andet fået det danske rederi Mærsk til at omdirigere sine skibe efter at være blevet angrebet.

I stedet for at søge gennem Suezkanalen i Egypten sendes skibene fra Mærsk på en længere omvej via Kap det Gode Håb i Sydafrika.

At sendeskibene syd om Afrika betyder både, at det tager længere tid at fragte godset, og det koster samtidig flere penge.

/ritzau/