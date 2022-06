Tesla vil reducere antallet af ansatte med ti procent

Tesla-stifteren Elon Musk siger, at den store producent af elbiler er nødt til at "reducere antallet af ansatte med omkring ti procent".

Det fremgår af en e-mail sendt til ledere i hans koncern. Nyhedsbureauet Reuters har set mailen.

- Jeg har en superdårlig fornemmelse omkring økonomien, skriver Musk.

Musk, som har modtaget lån og skattefordele for at holde Tesla flydende, har sagt, at nogle selskaber bør gå fallit, fordi det gavner den kriseramte internationale økonomi, som er præget af krigen i Ukraine og forsyningskrise i Kina.

I den interne e-mail lyder overskriften, at der er indført en "pause for alle nyansættelser".

Musk skrev i en advarsel til ansatte tidligere i denne uge, at de skulle vende tilbage til deres arbejdspladser eller forlade selskabet.

- Alle ansatte på Tesla skal bruge mindst 40 timer om ugen på deres arbejdsplads, hed det i en anden mail fra Musk tirsdag nat.

- Hvis man ikke dukker op, så går vi ud fra, at man har sagt op, skriver han.

Tesla har omkring 100.000 ansatte på verdensplan. I marts åbnede Tesla sin nye bilfabrik uden for Berlin - det første produktionssted for Tesla-biler i Europa.

Tesla har været i stand til at åbne fabrikken, mindre end to år efter at byggeriet begyndte - blandt andet fordi selskabet har spillet højt spil ved at bygge uden at lade sig opholde af forsinkede tilladelser og godkendelser.

Tesla har planer om at producere over en halv million elbiler på fabrikken, som ligger i delstaten Brandenburg, der omgiver Berlin.

Mens bekymring over tiltagende recession - en afmatning af økonomien - er taget til, så har der hidtil været en udbredt tro på stærk vækst hos Tesla og andre producenter af elkøretøjer.

Men Tesla har også kæmpet med problemer i Shanghai, hvor covid-19 har medført dyre nedlukninger og udsættelser af produktion.

- Der er en orkan på vej, sagde Dimon i denne uge.

Inflationen i USA er på det højeste niveau i 40 år og har medført forhøjede leveomkostninger for amerikanerne, mens den amerikanske centralbank skal finde en balance, hvor efterspørgslen dæmpes tilstrækkeligt til at dæmpe inflationen - uden at forårsage en recession.

/ritzau/Reuters