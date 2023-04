Tesla vinder første retssag om uheld med selvkørende bil i USA

Den amerikanske elbilgigant Tesla har fredag fået medhold i en potentielt vigtig sag om selskabets selvkørende biler.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

En domstol i den amerikanske delstat Californien har fredag således slået fast, at der ikke var sikkerhedsmæssige problemer med Teslas autopilotsystem i en sag om et uheld i 2019.

Sagen er ifølge Reuters den første retssag, der handler om en ulykke, der involverer en delvist selvkørende bil. Den kan dermed potentielt blive en rettesnor for andre lignende retssager mod Tesla.

En indbygger i Los Angeles ved navn Justine Hsu sagsøgte i 2020 selskabet.

Hun har hævdet, at hendes Tesla Model S i 2019 kørte op på en kantsten, mens bilens autopilotsystem var sat til.

Det skal ifølge anklagen have medført, at en airbag åbnede sig "så voldsomt, at det brækkede sagsøgerens kæbe, slog tænder ud og forårsagede nerveskader på hendes ansigt". Det skriver Reuters.

Ifølge sagsøgeren var både autopilotsystemet og airbaggen fejlramt. Hun har sagsøgt Tesla for over tre millioner dollar - godt 20 millioner kroner.

Tesla har tidligere afvist at være ansvarlig for ulykken.

Selskabet har henvist til, at kvinden brugte autopilotsystemet inde i byen, selv om Teslas brugermanual advarer mod netop dette.

/ritzau/