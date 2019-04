Teslas topchef indgår forlig med finansvagthund i USA

Elon Musk havde ifølge finanstilsynet i USA brudt en aftale om, at han ikke må vildlede om Tesla på Twitter.

Teslas topchef, Elon Musk, indgår et forlig med det amerikanske børstilsyn (SEC).

Det sker, efter at elbilproducent-chefen kom i store problemer på grund af en række tweets fra februar.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

SEC mente, at Musk brød en tidligere aftale om, at han ikke må bringe vildledende informationer om Tesla på Twitter.

I et dokument, som er sendt til en føderal dommer i New York, har SEC og Elon Musk meddelt, at parterne har bilagt sagen om, hvordan Elon Musk tweeter om Teslas økonomiske forhold.

SEC har hævdet, at Elon Musk 19. februar med et nyt tweet havde brudt den forligsaftale, som de samme to parter indgik i oktober sidste år.

Det skete på baggrund af, at Elon Musk i august sidste år havde tweetet, at han overvejede at afnotere Tesla, og at han havde sikret sig finansieringen til det.

Aktien steg på baggrund af de tweets, men det viste sig ikke at have hold i virkeligheden.

Tesla er fortsat noteret på børsen i USA.

I sit tweet i februar lod Elon Musk forstå, at Tesla i 2019 ville producere 500.000 biler.

Få timer senere korrigerede han det til 400.000 biler, efter at have konsulteret en intern advokat i Tesla.

Derfor mente børsmyndighederne, at han igen havde trådt i spinaten.

Dommeren i den nye sag, Alison Nathan, havde i april opfordret parterne til at "tage deres fornuftighedsbukser på", forlige den nye sag og samtidig fjerne nogle uklarheder i den oprindelige forligsaftale, som kræver, at Elon Musk får intern godkendelse i Tesla, inden han tweeter om selskabets forhold.

Det nye forlig sikrer, at Musk nu kan tweete videre, samtidig med SEC kan holde fast i, at den kontroversielle topchef ikke må vildlede børsmarkedet med forkert information på det sociale medie.

/ritzau/