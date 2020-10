TEST: Har du styr på USA's valgsystem?

Hvem vælger præsidenten, hvis ingen kandidat får et flertal af valgmændene? Test din viden om valgsystemet.

1. Vælgere i hver delstat stemmer formelt set på valgmænd, der har lovet at stemme på enten den ene eller den anden præsidentkandidat. Hvor mange valgmænd skal en kandidat få for at være sikret sejren nationalt?

A. 90.

B. 270.

C. 350.

2. Amerikanerne skal være registreret som vælgere for at stemme. Men i hvilken delstat bliver ens stemme til præsidentvalget optalt, hvis man bor i udlandet?

A. Man kan i så fald registrere sig i en hvilken som helst stat og stemme der.

B. Man kan registrere sig og stemme i en af de delstater, hvor man i løbet af sit liv har haft adresse.

C. Man skal registreres og stemme i den delstat, hvor man senest har haft adresse. Har man aldrig boet i USA, er det ens forældres seneste adresse i landet, der gælder.

3. Det kan ske, at ingen af kandidaterne får de nødvendige 270 valgmænd. Hvem vælger i så fald, hvem der bliver præsident?

A. Repræsentanternes Hus.

B. Senatet.

C. Præsidenten bliver den af kandidaterne, der har fået flest stemmer og dermed har vundet det, man typisk kalder "The Popular Vote".

4. Hvornår bliver den sejrende kandidat indsat som landets præsident?

A. Præcis tre uger efter valgdagen - i år bliver det 24. november.

B. Den første dag i det nye år, 1. januar.

C. 20. januar. Datoen blev fastsat i et forfatningstillæg, der trådte i kraft i 1935, for blandt andet at sikre, at der gik kortere tid, fra en præsident blev valgt, til vedkommende blev indsat.

5. Der er også valg til Kongressens to kamre. Hvor længe er medlemmer af henholdsvis Repræsentanternes Hus og Senatet valgt ad gangen?

A. Medlemmer af Repræsentanternes Hus vælges for to år, mens medlemmer af Senatet vælges for fire år.

B. Medlemmerne vælges for fire år ad gangen ligesom præsidenten.

C. Medlemmer af Huset vælges for to år, mens medlemmer af Senatet vælges for seks år.

6. En nyvalgt præsident udvælger de 15 ministre. Hvilken baggrund har de typisk?

A. De bliver valgt blandt dem, der har siddet mindst ti år i et af Kongressens to kamre og dermed har en del politisk erfaring.

B. Det er ofte en blanding af politikere og personer med en anden baggrund end guvernør eller medlem af Kongressen.

C. Præsidenten vælger i høj grad mere almindelige borgere, som til gengæld støttes af et stærkt embedsværk. For eksempel er flere skoleledere blevet uddannelsesministre de seneste årtier.

7. Flere delstater har gjort det muligt at brevstemme i år for at mindske risikoen for at sprede coronavirus blandt vælgere i stemmekøer. Hvilke udfordringer kan der blandt andet være ved brevstemmer i USA?

A. I nogle stater må brevstemmer først optælles, når valgstederne er lukket, og resultatet kan derfor komme sent. Desuden bliver en større andel af brevstemmerne erklæret ugyldige.

B. Undersøgelser fra tidligere valg har vist, at der er omfattende svindel med brevstemmer, fordi en række vælgere har kunnet stemme flere gange.

C. Brevstemmer skal være talt op maksimalt tre døgn efter valgdagen, og da mange valgsteder ikke kan overholde den deadline, går en række stemmer spildt.

Svar: 1B, 2C, 3A, 4C, 5C, 6B, 7A.

Kilder: The National Constitution Center, U.S. Vote Foundation, The New York Times og Ritzaus kompendie om det amerikanske valg 3. november.

/ritzau/