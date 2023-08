Texansk forbud mod kønsbekræftende behandling opretholdes

En dommer i delstaten Texas blokerede fredag en republikansk lov om at forbyde kønsbekræftende behandling for mindreårige.

Da justitsministeriet i delstaten dog med det samme har anket dommerens beslutning, vil loven dog fortsat gælde, indtil appelsagen er færdiggjort.

Loven forbyder kønshormonblokkere, kønsskifteoperationer og hormonbehandling for mindreårige.

Dommeren argumenterede for, at transkønnede børn sandsynligvis senere hen vil få rettens ord for, at delstaten har krænket deres rettigheder.

- Forbuddet mod at gøre evidensbaseret behandling for mindreårige med kønsdysfori tilgængeligt er direkte imod forældres fundamentale ret til at træffe beslutninger vedrørende deres børns behandling, lyder det i dommen.

Delstatens republikanske guvernør, Greg Abbott, underskrev loven i juni. Med den blev Texas den 20. delstat til at forbyde kønsbekræftende behandling for mindreårige.

Tilhængere af sådanne love mener, at behandlingen er udokumenteret og uprøvet.

Flere uafhængige amerikanske lægefaglige organisationer modsætter sig lovene og mener, at kønsbekræftende behandling forbedrer transkønnede patienters mentale helbred og mindsker risikoen for, at de begår selvmord.

Dommeren fandt yderligere, at loven diskriminerer transkønnede børn, fordi den er direkte baseret på deres opfattelse som transkønnede.

Desuden blander den sig ifølge dommeren uretmæssigt i lægers forhold til deres patienter og det medicinske fagpersonales ret til at udøve behandling.

Kønshormonblokker er medicin, der kan benyttes for at udsætte puberteten for børn og unge transpersoner.

Behandlinger som denne er blevet en central platform for republikanske politikere, der modsætter sig, hvad de beskriver som en woke demokratisk dagsorden.

Ordet woke bruges især i debatter om køn og race som et udtryk for en voksende forståelse for diskrimination og forskelle i privilegier.

