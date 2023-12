Texansk kvinde vil forlade delstat for potentielt livsvigtig abort

En texansk kvinde er tvunget til at forlade delstaten for at få en abort, efter at hun i sin hjemstat er blevet forhindret i at afslutte en graviditet, der kan være livstruende.

Det viser retsdokumenter indgivet af hendes advokat mandag.

Kate Cox er en 31-årig mor til to fra Dallas, der er mere end 20 uger gravid med et foster, der har en sjælden genfejl, der betyder, at fosteret sandsynligvis vil dø før fødslen eller blot leve i få dage.

Læger siger, at der er risiko for, at Cox' livmoder kan briste, hvis graviditeten ikke afbrydes. Det kan true hendes fremtidig fertilitet og hendes liv.

Hun, hendes mand og hendes læge sagsøgte i sidste uge Texas. I sidste uge gav en dommer ved en lokal domstol hende retten til abort.

Men delstatens justitsminister, Ken Paxton, ankede hurtigt til den højeste retsinstans i Texas, der blokerede for den tidligere afgørelse.

Paxton truede også med at retsforfølge enhver læge, der måtte udføre en abort på den 31-årige kvinde.

- Den seneste uges juridiske limbo har været et helvede for Kate, siger Nancy Northup, der er præsident og direktør i organisationen Center for Reproductive Rights, som har sagsøgt Texas på vegne af Cox, hendes mand og læge.

- Hendes helbred er på spil. Hun har været ind og ud af skadestuen, og hun kan ikke vente længere. Dette er grunden til, at dommere og politikere ikke skal træffe sundhedsbeslutninger for gravide - de er ikke læger.

Den amerikanske højesteret omstødte den forfatningsmæssige ret til abort i juni sidste år.

Da trådte en såkaldt "trigger-law" i kraft med det samme i Texas. Loven har gjort det forbudt at få en abort - selv i tilfælde af voldtægt og incest.

Texas har også en lov, der gør det muligt for private at sagsøge enhver, der udfører eller hjælper til med en abort.

Texanske læger, der findes skyldige i at give aborter, kan få op til 99 år i fængsel, bøder på op til 100.000 dollar og fratagelse af deres autorisation.

