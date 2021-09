Texas’ borgere skal håndhæve nyt abortforbud

Højesterets acceptaf Texas’ nye antiabortlov kan være et forvarsel for hele USA, da andre delstater vil følge efter

Efter næsten fem årtier med fri abort kan vinden være ved at vende i USA. Højesterets beslutning fra denne uge om at give grønt lys for, at landets næststørste delstat, Texas, kan bandlyse aborter efter sjette graviditetsuge, får allerede nu republikanske politikere i andre konservative delstater til at melde sig klar til at udarbejde og vedtage tilsvarende love.