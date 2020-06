Texas bremser genåbning efter stigning i antal coronatilfælde

Siden 14. juni er antallet af patienter med Covid-19 på hospitaler i Texas næsten fordoblet.

Texas sætter midlertidigt genåbningen af samfundsaktiviteter på pause som følge af en stor stigning i antallet af coronasmittede de seneste dage.

Det meddeler guvernøren for den amerikanske delstat, Greg Abbott, ifølge CBS News.

- Da vi oplever en stigning af både positive Covid-19-tilfælde og hospitalsindlæggelser, er vi fokuseret på strategier, som kan bremse spredning af dette virus, mens vi også giver texanere mulighed for fortsat at tjene en løn, så de kan hjælpe deres familier, udtaler Greg Abbott i en pressemeddelelse.

Forretninger, som allerede havde fået tilladelse til at åbne under delstatens tidligere genåbningsfaser, kan fortsætte som hidtil.

Nedlukningen begyndte den 31. marts i Texas. I midten af maj begyndte myndighederne at lempe på restriktionerne og tillod blandt andet fitnesscentre at åbne, men kun med 25 procent af deres normale kapacitet.

Den 12. juni begyndte tredje fase af genåbningen i Texas, hvor blandt andet restauranter fik lov til at åbne med begrænsninger for antallet af gæster.

- Det sidste vi ønsker at gøre, er at skulle gå baglæns og lukke forretninger ned. Denne midlertidige pause vil hjælpe vores stat med at inddæmme smittespredning, indtil vi sikkert kan bevæge os ind i den næste åbningsfase, siger guvernør Abbott ifølge CBS News.

Tidligere denne uge meddelte Abbott, at "der er et massivt udbrud af Covid-19 på tværs af Texas".

Der er i Texas nu indlagt næsten dobbelt så mange personer med Covid-19, som der var den 14. juni, da antallet stod på 2287, skriver CBS News.

/ritzau/