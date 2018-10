Texas-dommer frikender mand efter 19 års fængsel

44-årig mand, der blev fængslet for et drab, han ikke begik, er formelt frikendt. Nu kan han søge erstatning.

En dommer i Texas har formelt frikendt en mand, der har tilbragt 19 år i fængsel for et drab, han ikke har begået.

Dommeren har underskrevet de fornødne frifindelsespapirer, hvilket indebærer, at den nu 44-årige frikendte mand kan søge om statslig erstatning.

Manden, der hedder John Earl Nolley, blev løsladt i 2016.

Det skete, da et vigtigt vidne i sagen erkendte, at han havde løjet. Et blodspor i sagen blev også tilknyttet en anden person end Nolley.

Det falske vidneudsagn, der sendte Nolley i fængsel for drabet på Sharon McLane i 1996, kom fra en informant i et fængsel.

Sagen har ført til, at der nu er indført strengere kontrol med vidneudsagn fra informanter i Texas.

Da dommer Louis Sturns onsdag underskrev de formelle papirer om frifindelsen undskyldte han på vegne af staten Texas, fordi den i 1996 sendte en ung uskyldig mand på 23 år i fængsel.

/ritzau/AP