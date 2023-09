Texas får lov til at beholde omstridt barriere ved Mexico

Den amerikanske delstat Texas behøves alligevel ikke straks at fjerne en omstridt vandbarriere bestående af bøjer på floden Rio Grande mellem Mexico og USA.

Det har en amerikansk appeldomstol torsdag afgjort, skriver nyhedsbureauet AFP.

En amerikansk dommer beordrede ellers onsdag Texas til at fjerne barrieren, som blev sat op i juli for at afskrække migranter fra at krydse floden.

Delstatsregeringen i Texas indgav umiddelbart efter dommerens ordre en appel, hvilket midlertidigt hat sat en bremser for ordren, om at bøjerne skulle fjernes 15. september.

/ritzau/