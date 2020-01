Texas gennemfører den første henrettelse i USA i 2020

En 64-årig mand dømt for drab på sin hustru i 2005 er blevet henrettet i Texas som den første i USA i år.

En 64-årig mand er onsdag blevet henrettet i et statsfængsel i Texas. Det er den første henrettelse af en indsat i USA i 2020, skriver nyhedsbureauet Reuters.

John Gardner blev i 2006 dømt til døden for året forinden at have dræbt sin hustru Tammy Gardner, fordi hun forlangte en skilsmisse.

Kort efter at parret var blevet gift i 1999, begyndte Tammy Gardner at vise tegn på fysiske overgreb, sagde anklagerne under retssagen. I et tilfælde slog han hende i ansigtet med en hammer, fremgik det af retsdokumenter.

Adskillige gange betroede hun til venner, at hun ikke regnede med at slippe ud af ægteskabet med livet i behold.

Omkring en måned efter at den 41-årige Tammy Gardner i januar 2005 havde søgt om skilsmisse, bad hun en arbejdskollega om at hjælpe hende med at "forsvinde", så ingen kunne opspore hende.

Samme aften kom John Gardner til hendes hjem og skød hende i hovedet med en revolver, som han havde lånt af et familiemedlem.

To dage senere døde hun på et hospital.

Dagen efter meldte John Gardner sig selv til politiet i Mississippi.

Henrettelsen blev udført med en dødelig indsprøjtning i statsfængslet i Huntsville. Gardner blev erklæret død klokken 18.36 lokal tid, oplyser justitsmyndigheden i Texas.

I sine sidste ord bad han Tammy Gardners familie om tilgivelse.

- Jeg er ked af det. Jeg ved, at I ikke kan tilgive mig, men jeg håber, at I vil en dag, sagde han ifølge en meddelelse fra fængselsmyndighederne.

I 2019 blev der ifølge nyhedsbureauet AFP henrettet 22 mennesker i USA. Deriblandt ni i Texas.

/ritzau/