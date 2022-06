Texas' guvernør beder om undersøgelse af skolesikkerheden

Greg Abbott vil have udvalg til at se nærmere på sikkerheden på Texas' skoler samt træning af statens politi.

Texas' guvernør, Greg Abbott, vil igangsætte en undersøgelse af sikkerheden på den amerikanske delstats skoler.

Det oplyser han onsdag lokal tid.

Udmeldingen fra den republikanske guvernør kommer i kølvandet på sidste uges skoleskyderi i den lille by Uvalde, hvor 19 børn og to lærere blev skudt og dræbt.

I et fællesbrev med Texas' republikanske viceguvernør, Dan Patrick, beder Abbott formanden for Repræsentanters Hus i delstaten, Dade Phelan, om at nedsætte en række særlige udvalg.

Udvalgene skal se nærmere på skolesikkerhed, mental sundhed og træning af politibetjente i Texas. Dernæst skal de komme med anbefalinger til forbedringer til delstatens lovgivere og Abbott selv.

Tiltaget sker ifølge Greg Abbott i håb om at forhindre en gentagelse af skoleskyderiet i Uvalde, hvor en 18-årig mand med en halvautomatisk riffel gik til angreb.

Gerningsmanden blev dræbt af politiet. Motivet til angrebet er fortsat ukendt.

- Som ledere er vi nødt til at stå sammen i denne tid for at finde løsninger til at beskytte alle texanere, skriver Abbott i brevet.

Skoleskyderiet i Uvalde har igen udløst en debat i USA om en stramning af våbenlovgivningen.

Republikanerne har hidtil formået at forhindre en skærpelse af lovgivningen, og mange delstater har lempet reglerne for køb af våben de seneste år. Ofte med den begrundelse at lovlydige borgere har en forfatningsmæssig ret til at bære våben.

Greg Abbott, som søger genvalg i november, mener, at strenge våbenlove ikke forhindrer vold. Ifølge ham bør politikerne i stedet fokusere på mental sundhed, herunder behandling og forebyggelse.

Som svar på Abbotts brev har demokraten Chris Turner offentliggjort en liste på Twitter over forslag til øget våbenkontrol. Forslagene blev fremsat efter et masseskyderi i El Paso i Texas i 2019, hvor 23 mennesker blev dræbt.

- Leder du efter løsninger? Her er nogle, som blev foreslået til dig i 2019 efter masseskyderiet i El Paso.

- Vi hørte aldrig tilbage, skriver Chris Turner, der er medlem af Repræsentanternes Hus i Texas.

Efter skoleskyderiet i Uvalde er det kommet frem, at politiet lod gerningsmanden blive i et af klasseværelserne i næsten en time. Imens ventede betjente udenfor, mens børn inde på skolen foretog paniske opkald til alarmcentralen for at få hjælp.

/ritzau/Reuters