Texas' guvernør dropper våbenkongres efter skoleskyderi

Greg Abbott skulle have talt ved kongres, men tager i stedet tilbage til Uvalde, hvor skoleskyderi fandt sted.

Texas' guvernør, Greg Abbott, dropper Det Nationale Riffelforbunds (NRA) kongres fredag.

I stedet tager han tilbage til Uvalde, Texas, som tirsdag blev ramt af et af de værste skoleskyderier i USA i årevis, når man ser på antallet af dræbte.

Det oplyser guvernørens kontor til det amerikanske medie NBC News.

Abbott skulle efter planen have talt ved våbenkongressen. Men i stedet vil han optage en video, der bliver vist ved kongressen, som finder sted i Houston, der ligger cirka fire timer i bil fra Uvalde.

I Uvalde vil guvernøren holde et pressemøde, efter at han har mødtes med lokale myndigheder og byens indbyggere.

Republikanske Abbott er en stærk tilhænger af retten til at bære våben og har efter skoleskyderiet afvist, at det kunne være undgået med strammere våbenkontrol, som for eksempel Demokraterne mener.

Han mener i stedet, at der skal rettes større fokus på folks mentale sundhed og sikkerheden på skoler.

Skoleskyderiet, hvor 19 elever og 2 lærere blev dræbt, har genantændt debatten om våbenkontrol i USA.

Præsident Joe Biden og øvrige demokrater har i kølvandet på episoden skubbet på for strammere våbenkontrol.

Det møder modstand fra republikanerne, og politiske analytikere tvivler på, at det munder ud i strammere regler.

I USA er retten til at bære våben en forfatningssikret ret. Sådan har det været i over 200 år. Især mange republikanske vælgere ser netop den ret som en vigtig del af deres selvforståelse.

Fredag til søndag mødes mange våbenentusiaster, som er medlemmer af NRA, til kongres i Houston. NRA kæmper for retten til at bære våben og har over fem millioner medlemmer.

Det er organisationens første kongres i tre år, fordi coronapandemien har aflyst kongresserne de to foregående år.

Selv om Abbott dropper sin deltagelse, er flere prominente republikanske politikere stadig på listen over talere ved kongressen.

Ted Cruz, der er senator for Texas, skal tale, og det samme skal tidligere præsident Donald Trump.

/ritzau/