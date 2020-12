Texas med nyt søgsmål: Google skader forbrugerne

Texas står i spidsen for et nyt søgsmål mod Google for at misbruge selskabets status og udrydde konkurrence.

Texas har med opbakning fra ni andre amerikanske stater sagsøgt it-giganten Google onsdag.

De ti stater mener, at Google har brudt konkurrenceregler på den måde, selskabet agerer på annonceområdet.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Google har "gentagne gange brugt sin monopollignende magt" og har "elimineret konkurrence og kronet sig selv som konge af online annoncering", siger Texas' justitsminister, Ken Paxton.

- De skader dig, forbrugeren, siger Paxton i en video, han har lagt på Facebook.

Amazon, TripAdvisor og andre internetselskaber har klaget over, at når en bruger eksempelvis søger efter en vare eller tjeneste på Google, er det Googles egne tilbud, der kommer øverst i søgeresultaterne.

Justitsministeren i Texas mener, at Google udnytter, at selskabet både sælger reklamer og finder resultater på folks søgninger.

- Hvis det frie marked var en baseballkamp, har Google gjort sig til både den der kaster, slår og er dommer, siger Paxton.

Søgsmålet fra Texas er det fjerde føderale eller statslige søgsmål mod Google.

Ken Paxton har også sluttet sig til et søgsmål, som det amerikanske justitsministerium anlagde i oktober.

Her beskylder ministeriet Google for på ulovlig vis at have brugt sin dominerende status til at tryne sine rivaler. Ud over Texas har også ti andre stater sluttet sig til det føderale søgsmål.

Google er blevet dominerende på markedet for søgemaskiner. Sidste år havde it-giganten en omsætning på 162 milliarder dollar. Det svarer til 1023 milliarder kroner eller knap halvdelen af Danmarks bruttonationalprodukt.

Google har tidligere været igennem konkurrencesager i Europa og har fået flere store milliardbøder af EU-Kommissionen og EU's konkurrencekommissær, Margrethe Vestager.

Senest gav EU i marts 2019 en ny bøde til Google på 11 milliarder danske kroner for at misbruge sin dominans på markedet for netannoncer.

/ritzau/