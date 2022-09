Texas-sherif vil efterforske migrantflyvninger til velhaver-ø

Sherif mener, at migranter fra Texas blev lokket om bord på fly til anden delstat under falske præmisser.

En sherif i Texas har indledt en efterforskning af to flyvninger, der i sidste uge transporterede knap 50 migranter fra Texas til øen Martha's Vineyard i Massachusetts.

Det oplyser sherif Javier Salazar fra Bexar County i Texas på en pressekonference mandag lokal tid.

Ifølge ham blev de mange migranter lokket til Martha's Vineyard under falske forudsætninger.

Migranterne blev ifølge sheriffen kontaktet på gaden i San Antonio, der er den største by i Bexar County, indlogeret på et hotel, kørt til lufthavnen og fløjet til Martha's Vineyard "for intet andet end en fotomulighed".

Martha's Vineyard er en velhavende ferieø i delstaten Massachusetts.

Floridas guvernør, republikaneren Ron DeSantis, har taget æren for de to flyvninger. Samtidig kritiserer han den demokratiske præsident Joe Bidens håndtering af de mange migranter, der på ulovlig vis krydser grænsen fra Mexico til USA.

Imens har Det Hvide Hus kaldt migrantflyvningerne et politisk stunt.

Ron DeSantis stiller op til genvalg ved midtvejsvalget i november og ses som en potentiel præsidentkandidat i 2024.

- Det, der irriterer mig mest ved denne sag, er, at vi har at gøre med 48 mennesker, som i forvejen har det svært. Jeg mener, at de blev udnyttet, siger sherif Javier Salazar.

- Fra et menneskeligt perspektiv er det forkert. Det, der blev gjort mod disse mennesker, var forkert, tilføjer han.

Ron DeSantis følger i fodsporene af guvernører i Texas og Arizona, der også har sendt migranter til byer, der kontrolleres af demokrater.

Blandt andet er der blevet sendt busser med migranter fra Texas til Washington D.C., hvor de er blevet sat af nær vicepræsident Kamala Harris' hus.

Joe Bidens administration har beskyldt republikanerne for at bruge migranterne som "politiske brikker".

/ritzau/Reuters