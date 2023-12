Texas truer med at sagsøge læger i skelsættende abortsag

Ken Paxton, justitsministeren i den amerikanske delstat Texas, truer med at sagsøge den læge, der udfører en abort på kvinden Kate Cox, som ellers for nylig fik rettens ord for at, at hun har ret til indgrebet.

Det skriver mediet The Guardian.

31-årige Cox fik tidligere på ugen lov til at få en abort, selv om den konservative delstat ifølge nyhedsbureauet Reuters har et totalt forbud mod indgrebet efter seks ugers graviditet.

Den ekstraordinære tilladelse fra en dommer i Texas skyldes, at kvindens helbred ifølge læger er alvorligt truet af graviditeten.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Alle hendes læger har sagt, at barnet vil være dødfødt eller kun vil leve i nogle minutter, timer eller dage, lød det tidligere fra kvindens advokat, Molly Duane.

Men Paxton vil nu have delstatens Højesteret til at blokere for aborten.

Cox havde i sit søgsmål sammen sine læger argumenteret for, at hendes graviditet ikke blot er livsfarlig, men at den også er en trussel for hendes fremtidige muligheder for at få børn.

Organisationen Center for Reproduktive Rettigheder (CRR), der repræsenterer Cox i sagen, hævder, at undtagelserne for abortlovgivningen i Texas er uklare.

Ved torsdagens domsafsigelse, hvor Cox fik ret til aborten, lød det, at delstatens juridiske restriktioner er "chokerende".

Artiklen fortsætter under annoncen

Sagen menes at være den første i Texas, hvor en kvinde går til en domstol for at få lov til at få en abort, siden USA's Højesteret i juni 2022 annullerede den skelsættende "Roe v. Wade"-afgørelse fra 1973.

Texas er blandt de stater, der har den strengeste lovgivning på området. Det indebærer blandt andet, at en læge kan få op til 99 års fængsel, bøder på 100.000 dollar og miste deres autorisation, hvis vedkommende hjælper en kvinde med at få abort.

Retssagen i Texas er en af flere i USA, hvor kvinder forsøger at få domstolenes godkendelse af, at de får fjernet et foster.

/ritzau/