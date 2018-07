Thailand gør klar til forsøg på at få indespærrede drenge ud

Folk bliver gennet væk fra et område foran grotten. Området skal bruges til at "hjælpe ofre", siger politiet.

De thailandske myndigheder har vist folk bort fra et område nær indgangen til den grotte, hvor 12 fodbolddrenge og deres træner søndag sidder indespærret på 15. døgn.

Det sker angiveligt for at gøre klar til et forsøg på at få dem ud.

- Alle, som ikke er involveret i redningsarbejdet, skal straks forlade området, oplyser politiet på stedet via et højttalersystem.

- Efter en vurdering af situationen skal vi bruge området til at hjælpe ofre, oplyser politiet videre.

Myndighederne har kort før klokken fire søndag morgen dansk tid varslet et pressemøde inden for kort tid.

/ritzau/AFP