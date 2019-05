Thailands konge bliver kronet under tre dage lang ceremoni

Siden 1782 har Chakri-dynastiet siddet på tronen i Thailand. Kong Vajiralongkorn blev officielt kronet løndag.

Den thailandske kong Maha Vajiralongkorn har officielt indtaget den trone, som han overtog efter sin fars død for to år siden.

Det skete lørdag i det kongelige palads i Bangkok på den første af tre dage, der er sat af til kroningsceremonien.

Efter den officielle kroning iførte kongen sig den 7,3 kilo tunge krone - Sejrskronen - som et symbol på sin nye status. Kronen er mere end 200 år gammel, 66 centimeter høj og pyntet med diamanter og guld.

Ceremonien startede klokken lidt over 10 lokal tid og indeholder både hinduistiske og buddhistiske ritualer. Den gav et sjældent indblik i et ellers isoleret kongeliv til de mange mennesker, der var mødt op foran paladset.

Kong Vajiralongkorn er den tiende monark i Chakri-dynastiet, der har regeret siden 1782. Vajiralongkorn ankom til paladset lørdag morgen, hvor efter han blev velsignet af lederen af landets munkeorden.

Inden han blev kronet, klædte han om fra sin militæruniform og iførte sig en hvid kåbe, mens han gjorde sig klar til den royale renselsesceremoni.

Her rensede han sig selv med helligt vand, der stammer fra forskellige steder i Thailand.

Selve ceremonien trækker tråde til gamle indiske traditioner, der fandt sted for tusindvis af år siden. Dengang blev vandet hentet i Indien.

Maha Vajiralongkorns far - den afdøde konge - blev af mange opfattet som garant for sikkerhed og kontinuitet i Thailands politiske liv. Da han døde, erklærede den thailandske regering sågar et års landesorg.

Få måneder efter faderens død accepterede den daværende kronprins, Maha Vajiralongkorn, at overtage tronen.

Den nye konge har endnu ikke opnået samme popularitet, som hans far havde. Han har blandt andet tre forliste ægteskaber bag sig. Onsdag meddelte kongen, at han igen har giftet sig.

/ritzau/AFP/