Thailand kommer til at vente længe på valgresultat

Der meldes om rekordhøj deltagelse ved søndagens valg i Thailand.

Valgdeltagelsen anslås af landets valgkommissionen at have været på omkring 80 procent.

Omkring 52 millioner af landets 65 millioner indbyggere havde mulighed for at stemme ved valget, som sluttede søndag eftermiddag klokken 17.00 (klokken 12.00 dansk tid).

Ved valget ventes oppositionspartier at blive styrket betydeligt.

Artiklen fortsætter under annoncen

De første uofficielle valgresultater ventes i løbet af søndagen, men det endelige resultat kommer formentligt først 13. juli eller senere.

Det kan dermed vare flere måneder, før en regering bliver præsenteret.

Valget ventes at skabe en ny politisk situation, hvor en ung opposition kan ende med få afsat en militært støttet regering.

Oppositionen ledes af den 36-årige Paetongtarn Shinawatra, som står i spidsen for partiet Pheu Thai.

- Efter otte år tror jeg, at folk ønsker sig bedre politik og bedre løsninger for landet end blot et statskup, har Paetongtarn Shinawatra sagt under valgkampen.

Vælgerne skulle vælge mellem progressive oppositionspartier og konservative partier, der er allieret med militærets royalistiske generaler.

Det vakte på valgdagen stor opsigt, da en af kandidaterne til premierministerposten dukkede op for at stemme iført en skjorte med cannabis-blade. Det skulle understrege kandidatens ønske om at legalisere hash.

Partiet Pheu Thai, ledet af den ekstremt rige Shinawatra-familie, er storfavorit til at vinde under ledelse af Paetongtarn Shinawatra.

Hendes største udfordrer er den 42-årige Pita Limjaroenratn, som leder partiet Phak Kao Klai (March Fremad).

I henhold til meningsmålingerne vil Pheu Thai og March Fremad få flest pladser i parlamentet, men der er ingen garanti for, at de vil komme til at regere.

Militæret har ændret lovene for parlamentarismen til dets fordel efter et kup i 2014.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Jeg håber, at valget fører til en situation, hvor Thailand vil bevæge sig fremad - uden stridigheder og kampe mellem de forskellige generationer, siger en erhvervsmand i Bangkok, den 62-årige Onesuwat Chakrabundhu.

Flere statskup har præget det politiske billede i Thailand i nyere tid, og der er frygt for, at militæret kan ende med at klynge sig til magten.

Valget er det seneste siden 2020, hvor protester rystede landet.

Her gik folk på gaden i forsøget på at reformere den ultrarige kong Maha Vajiralongkorns magt.

/ritzau/Reuters