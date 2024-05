Thailand vil igen opføre cannabis på liste over narkotika

Thailand vil igen skrive cannabis på listen over narkotika, hvilket er en overraskende U-vending. Det sker, kun to år efter at landet som det første i Asien afkriminaliserede almindelig rekreativ brug af cannabis.

Beslutningen er truffet, til trods for at der i de seneste to år er blevet åbnet titusindvis af butikker over hele landet, hvor der sælges cannabis i små mængder. En industri, som i 2025 var forudsagt til at få en værdi på 1,2 milliarder dollar (8,33 milliarder kroner).

- Jeg ønsker, at sundhedsministeriet skal ændre de gældende regler og genopføre cannabis på listen over narkotika, skrev premierminister Srettha Thavisin på den sociale medieplatform X onsdag.

- Ministeriet må hurtigt udsende en lov om, at stoffet kun må anvendes medicinsk og til behandling af sundhedsproblemer.

Cannabis blev afkriminaliseret i 2022 under en tidligere regering. Kritikere har sagt, at lovgivningen blev gennemført for hurtigt, så der på mange måder kom til at herske tvivl og forvirring omkring regler og lovgivning.

- Narkotika er et problem, som undergraver landets fremtid. Mange unge mennesker lever i afhængighed. Vi er nødt til at arbejde hurtigt, beslaglægge narkotikahandleres lagre og udvikle mere behandling, sagde han.

Han henstillede også til myndighederne, at de skal omdefinere bestemmelserne for, hvornår nogen har for meget cannabis på sig.

Det er ikke umiddelbart klart, hvornår cannabis bliver opført på listen over narkotika.

/ritzau/AFP