Thailands konge nedsætter straf til eks-premierminister

Thailands kong Maha Vajiralongkorns har forkortet tidligere premierminister Thaksin Shinawatras fængselsstraf fra otte til et år. Det meddeler den thailandske regering fredag.

Den 74-årige Thaksin Shinawatra, som er ultrarig, anmodede torsdag om at blive benådet af monarken.

- Thaksin var premierminister og har gjort noget godt for vort land og befolkning, og han er loyal over for monarkiet, hedder det i en kommentar i avisen Royal Gazette med tilføjelsen:

- Han respekterede processen, erkendte sin skyld, angrede og tog domstolens domme til sig. Nu er han gammel, og hans sygdom kræver hospitalsbehandling.

Thaksin Shinawatra blev to gange valgt til Thailands premierminister, inden han i 2006 blev afsat ved et militærkup. I forrige uge vendte han hjem fra eksil og blev anholdt og fængslet ved ankomsten.

Højesteret meddelte, at han skulle afsone en dom på otte års fængsel. Fængselsstraffen er afsagt på baggrund af tre domme, som er blevet givet til den tidligere premierminister in absentia, det vil sige i hans fravær.

Myndighederne oplyser, at han sidder fængslet i en lejlighed i et politisygehus i det centrale Bangkok. Han er blandt andet dømt for korruption og magtmisbrug.

Thaksin Shinawatra, som er Thailands mest berømte politiker, og har stadig stor indflydelse i sit land. Han har hele tiden afvist anklagerne og siger, at de er iscenesat for at holde ham fra magten.

Samme dag, som den tidligere premierminister vendte hjem fra 15 års eksil til en fængselsstraf, stemte partiet Pheu Thai for at nominere forretningsmogulen Srettha Thavisin som landets nye premierminister.

Pheu Thai er stiftet af netop Shinawatra.

Thailand har været uden en regering siden marts, da ingen partier er lykkedes med at skabe tilstrækkelig opbakning i parlamentet.

Thailands lovgivning tillader ikke kritik af monarkiet.

/ritzau/Reuters