Thailands parlament opløses og ny magtkamp venter ved valg

Thailand er på vej mod et valg i maj, hvor premierminister Prayut Chan-o-cha, skal forsøge at fastholde den magt, han kuppede sig til i 2014.

Det står klart, efter at han mandag har opløst parlamentet.

Det betyder, at der skal afholdes valg inden for 45-60 dage.

Ved valget ventes Prayut Chan-o-cha, der støttes af det thailandske militær, at skulle dyste mod 36-årige Paetongtarn Shinawatra. Hun er datter af den tidligere premierminister og milliardær Thaksin Shinawatra.

Den nuværende premierminister er relativt upopulær blandt vælgere, og han ser også ud til at få et ringe valg. En meningsmåling søndag viste således, at han lige nu står til at få støtte fra blot 15 procent af vælgerne.

Paetongtarn Shinawatra bakkes op af cirka 38 procent.

Hun har dog også brug for en storsejr, hvis hun skal gøre sig forhåbninger om at indtage premierministerposten. Det skyldes den thailandske forfatning, der i 2017 blev ændret, så militæret spiller en mere magtfuld rolle.

Thailands parlament udgøres af 500 folkevalgte medlemmer og 250 senatorer. Senatorerne er alle udpeget af Thailands militær.

Det er parlamentet, der udpeger en premierminister - formentlig i juli.

- Jeg håber inderligt, at vi kan komme til at danne regering, lød det fra Paetongtarn Shinawatra ved et vælgermøde fredag.

- Det er derfor, at vi holder valgkamp for at sikre en jordskredssejr. En jordskredssejr vil gøre os stærke nok til at danne regering, lød det.

Hvis det lykkes for hende at bliver premierminister, vil hun være det tredje medlem af Shinawatra-familien, der indtager posten.

Hendes far, Thaksin, var premierminister fra 2001 til 2006. Hendes faster, Yingluck Shinawatra, sad på posten fra 2011 til 2014.

Begge blev væltet ved militærkup.

/ritzau/AFP