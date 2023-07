Thailands største parti frasiger sig premierministerposten

Midt i debatten om, hvem der skal være Thailands næste premierminister, stak landets retssystem onsdag en kæp i hjulet på landets største parti, Gå Fremad, og partiet vil nu støtte en kandidat fra koalitionspartiet For Thailændere.

Det oplyser partiet ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Vi støtter For Thailændere, uanset hvem deres kandidat er, lyder det fra partiet.

Gå Fremad sad inden valget i maj i oppositionen, hvor de havde profileret sig som et ungt og moderne parti, der står i skarp modstand til den thailandske konge og militærs indflydelse.

Dets leder, Pita Limjaroenrat, lovede under valgkampen at indskrænke omfanget af værnepligten. Han ville desuden gøre op med en censurlov i landet, der gør, at man ikke må kritisere kongen.

Gå Fremad endte med at tage en storsejr og blive Thailands største politiske parti i det ene parlamentskammer, Repræsentanternes Hus.

Dermed var Pita Limjaroenrat også et oplagt bud på landets næste premierminister. Så nemt skulle det dog ikke gå.

I Thailand er det folket, der vælger de 500 medlemmer af Repræsentanternes Hus. Men i det andet kammer, Senatet, sidder 200 medlemmer, som er udpeget af landets militær.

Skal man være premierminister, kræver det et flertal på tværs af begge kamre.

Derfor er det altså ikke nok for Pita Limjaroenrat med et simpelt flertal i Repræsentanternes Hus for at overkomme et Senat, hvor medlemmerne er udpeget af en institution, hvis indflydelse han kritiserer.

Han skal kort fortalt samle stemmer nok til at blive premierminister uden Senatets opbakning.

Og hans situation blev ikke nemmere af, at det torsdag blev kendt, at en domstol nu skal afgøre, om han overhovedet var egnet til at stille op til parlamentsvalget i maj.

Limjaroenrat sad under valget på en større ejerandel i medieselskabet iTV. Han har ifølge eget udsagn sidenhen skillet sig af med aktierne.

Ikke desto mindre skal en thailandsk domstol nu vurdere, om han kan sidde i parlamentet. Og landets forfatningsdomstol har suspenderet hans mandat i mellemtiden.

Gå Fremad har afvist, at det skulle have betydning for Pita Limjaroenrats premierministerdrømme. Ikke desto mindre afviste Thailands parlament senere på dagen, at han kunne stille op.

Gå Fremad siger, at det vil støtte en kandidat fra For Thailændere, uanset hvem partiet vil stille op, for at "danne en regering, som stemmer overens med det thailandske folks stemme".

