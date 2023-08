Thailands valgvinder holdes ude af forsøg på at danne regering

Thailands største parti, Gå Fremad, er ikke længere med i forhandlingerne om en ny regering.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Ved et parlamentsvalg i maj blev Gå Fremad ellers det største parti - tæt efterfulgt af partiet Pheu Thai, som traditionelt er det største parti.

Siden maj har Thailand stået i politisk stampe, fordi det ikke er lykkedes at enes om en ny regering.

Onsdag oplyser Pheu Thai, at partiet vil arbejde videre med at danne en regering uden Gå Fremad.

- Dannelsen af en ny regering vil ikke inkludere MFP (Gå Fremad, red.).

- Pheu Thai vil arbejde for at få nok stemmer, MFP vil være i opposition, og vi vil arbejde på en anden måde, som er til gavn for folket, siger Pheu Thai-leder Chonlanan Srikaew ifølge nyhedsbureauet AFP.

Fredag er det planen, at parlamentet i Thailand endnu engang skal forsøge at vælge en ny premierminister.

Pheu Thai vil opstille forretningsmanden Srettha Thavisin som kandidat til posten, skriver Reuters.

En talsperson for Gå Fremad afviser ifølge Reuters at kommentere sagen før efter et møde i partiet senere onsdag.

Gå Fremad har ellers ført an i bestræbelserne på at danne den næste thailandske regering.

Men konservativ modstand har to gange blokeret forsøg fra partiets leder, Pita Limjaroenrat, på at blive udnævnt som premierminister.

I Thailand er det folket, der vælger de 500 medlemmer af Repræsentanternes Hus. Men i det andet kammer, Senatet, sidder 200 medlemmer, som er udpeget af landets militær.

Skal man være premierminister, kræver det et flertal på tværs af begge kamre.

Derfor har det altså ikke været nok for Pita Limjaroenrat med et simpelt flertal i Repræsentanternes Hus for at overkomme et Senat, hvor medlemmerne er udpeget af en institution, hvis indflydelse han kritiserer.

Gå Fremad sad inden valget i maj i oppositionen, hvor de havde profileret sig som et ungt og moderne parti med stor modstand mod den thailandske konge og militærs indflydelse.

De har blandt andet sagt, at de vil ændre en lov, der på nuværende tidspunkt kan give op til 15 års fængsel, hvis man fornærmer landets kongehus.

Konservative kræfter betragter partiet som en potentiel trussel.

Pheu Thai-leder Chonlanan Srikaew har ifølge Reuters sagt på en pressekonference i Bangkok onsdag, at hans parti ikke havde andet valg end at bryde med Gå Fremad som følge af den uoverstigelige konservative modstand.

- Pheu Thai har støttet Gå Fremad, så langt vi kunne, lød det.

Onsdag har hundredvis af tilhængere af Gå Fremad samlet sig i Bangkok i biler og på motorcykler for på højlydt vis at gøre oprør mod eksklusionen af partiet.

