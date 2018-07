Thailandsk redning udfordrer selv erfarne grottedykkere

Fire thailandske drenge har klaret den hårde og farefulde tur ud af et dybt grottesystem. Otte mangler.

Redningsaktionen af de 12 thailandske fodbolddrenge og deres træner, der i to uger har siddet fanget i et dybt og farligt grottesystem, er midlertidigt sat på pause. Fire drenge er reddet ud, otte drenge og deres træner sidder stadig tilbage.

Tidligst klokken 03 natten til mandag dansk tid begynder aktionen igen, når redningsmandskabet har fået nye forsyninger af ilt. Turen gennem kalkstenshulerne, når de resterende otte skal ud på, er langt fra ufarlig.

- Det er farligt selv for de mest erfarne dykkere at komme igennem tunnelen. Det er ret skræmmende, siger en dykker, der er med i aktionen, til nyhedsbureauet Reuters.

Først skal drengene igennem fire kilometer tunneler i totalt mørke. Her skal de gå gennem tungt mudder, kravle over skarpe klipper og dykke gennem små passager præget af stærke strømme og iskoldt vand.

Den første kilometer af turen er den mest udfordrende, og kræver passage af helt små åbninger.

- Hullet er meget lille. Jeg bliver nødt til at tage min ilttank af for at kravle igennem. Mens jeg gør det mærker jeg klipperne både mod mit bryst og min ryg, siger en dykker, der gerne vil være anonym, til Reuters.

Ifølge danskeren Ivan Karadzic, der deltager i operationen, har de fire drenge, der er kommet ud, været delvist bedøvede.

- Drengene var under medicinsk bedøvelse, så de ikke skulle gå i panik. De var ikke totalt bedøvede, men de reagerede ikke. Drengene var fastgjort til dykkere på vej ud af grotten, siger han til DR.

Efter den første, hårdeste del af turen, skal drengene og de dykkere, der hjælper dem ud, over mere besværligt terræn som store klippestykker og glatte klipper, hvor man kan falde dybt.

Herefter når de frem til det operationscenter, der har ledet arbejdet for de mere end 100 redningsfolk, der arbejder for at få dem ud. Fra operationscentret er der stadig to kilometer til de ventende ambulancer.

Drengene og deres træner blev fanget i den omfattende grotteformation den 23. juni. Først den anden juli blev de fundet af dykkere.

/ritzau/