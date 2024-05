Thunberg får 120 bøder á 50 kroner for Riksdagen-protest

Den 21-årige svenske klimaaktivist Greta Thunberg er onsdag igen blevet idømt dagbøder i forbindelse med en protest.

Denne gang omhandler sagen klimaaktioner foran det svenske parlament, Riksdagen, i marts.

Ved en domstol i Stockholm har hun fået 120 dagbøder á 50 svenske kroner svarende til knap 32 danske kroner.

Samlet løber de 120 dagbøder op i godt og vel 3800 danske kroner.

Flere gange i marts sad Thunberg og andre aktivister uden for indgangen til Riksdagen som led i klimaaktioner.

Flere gange blev hun og andre aktivister fjernet af politiet.

I retten viser en anklager en video, hvor man kan se aktivisterne sidde ved Riksdagen. En politibetjent siger til demonstranterne, at de skal flytte sig, hvilket nogle af dem gør.

Thunberg bliver i retten spurgt, om hun alligevel blev siddende.

- Det er rigtigt, at jeg hørte ordren og blev siddende, siger hun.

Klimaaktivisten bliver videre spurgt, hvorfor hun så blev siddende.

- Fordi det var en nødsituation, og det er stadig en nødsituation. Og i nødsituationer har vi alle en forpligtelse til at handle, siger hun.

Efter dommen siger hun, at det gik som forventet.

- Det ville have føltes bedre, hvis magthaverne handlede i overensstemmelse med forskningen, siger hun.

Greta Thunberg begyndte i 2018 at holde fri - eller pjække - om fredagen for at sætte fokus på klimaforandringerne, og hun etablerede klimabevægelsen "Fridays for Future" sammen med andre unge.

Dengang var hun 15 år.

Bevægelsen voksede hurtigt ud over Sveriges grænser, og Thunberg er blevet en af de mest fremtrædende personer i den internationale klimadebat.

