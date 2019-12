Thunberg: Klimaet får større fokus - men handling mangler

Den svenske teenager og klimaaktivist er nået frem til FN's klimamøde i Madrid under nogen tumult.

Klimadebatten fylder mere og mere, men det bliver ikke omsat til handling.

Sådan siger den svenske klimaaktivist Greta Thunberg, som er nået frem til FN's klimamøde COP25 i Spaniens hovedstad, Madrid.

Under en del tumult ankom hun fredag morgen til banegården i Madrid. Mange mennesker pressede på for at få et glimt af den berømte svensker.

Det gentog sig, da hun ankom til konferencecentret i Madrid, hvor klimamødet finder sted. Hun blev omringet og mast af delegerede og journalister, som ville nå helt frem til den svenske teenager, skriver BBC.

- Vi bliver større og større, og vores stemmer høres mere og mere, men det omsættes selvfølgelig ikke til politisk handling, siger hun på et pressemøde.

Thunberg skal senere fredag deltage i en march i Madrid med krav om hurtig indsats mod klimaforandringerne.

Den skal afvikles samtidig med en tilsvarende march i Chile.

COP25 skulle egenligt have været afviklet i Chiles hovedstad, Santiago. Men omfattende demonstrationer mod øget ulighed i landet fik landets præsident, Sebastián Piñera, til at melde fra som vært. Spanien overtog med kort varsel værtskabet.

