Thunberg kritiserer forsinket EU-klimalov: Det er at give op

Med klimalov vil EU sikre kontrol med, at medlemslande lever op til mål. Greta Thunberg kalder det opgivelse.

Mens EU-Kommissionen er forsinket med sin præsentation af en klimalov, som var planlagt til onsdag klokken 12.30, har klimaaktivisten Greta Thunberg været på banen med forhåndskritik.

- Det er det samme som at give op. Vi skal ikke bare have mål for 2030 og 2050. Vi skal, vigtigst af alt, have disse for 2020 og for hver måned og hvert år fremover, skriver Thunberg og andre klimaaktivister i et åbent brev.

Klimaloven skal sikre, at EU bliver klimaneutralt i 2050. Som led i dette vil EU-Kommissionen sikre løbende kontrol af EU-landenes indsats.

Men det er utilstrækkeligt, mener de unge klimaaktivister.

Thunberg deltager onsdag i EU-Kommissionens møde, hvor klimaloven drøftes inden præsentationen.

EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, viste den svenske klimaaktivist ind til mødet med de øvrige kommissærer.

Senere deltager Thunberg i et møde med Europa-Parlamentets miljøudvalg, og svenskeren er også inviteret til et møde mellem EU-landenes miljø- og klimaministre torsdag.

/ritzau/