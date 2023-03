Thunberg og co. får grønt lys til at sagsøge den svenske stat

Greta Thunberg og hundredvis af andre unge klimaaktivister har tirsdag fået grønt lys til at sagsøge den svenske stat.

Det skriver det svenske nyhedsbureau TT.

Sagsanlægget centrerer sig om statens håndtering af klimaforandringerne.

Det er ungdomsorganisationen Aurora, der står bag. Gruppen ønsker at få rettens ord for, at staten "ikke behandler klimakrisen som en krise".

Det er en domstol i svenske Nacka, der har besluttet, at Auroras beskyldninger er formuleret præcist nok til at retfærdiggøre et sagsanlæg.

- I denne sag er det blevet krævet, at retten fastslår, at staten er påkrævet at indføre særlige tiltag for at begrænse klimaforandringer, lyder det i en udtalelse fra domstolen ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Den svenske stat har nu tre måneder til at besvare sagsanlægget, før det afgøres enten i retten eller ved en skriftlig afgørelse.

I alt står omkring 300 personer - herunder den svenske klimaaktivist Greta Thunberg - bag sagsanlægget.

Det har taget omkring to år at forberede det, og i ansøgningen skriver organisationen, at den svenske klimapolitik er ulovlig.

Ida Elling, der er talsperson for Aurora, har tidligere udtalt sig om søgsmålet til det svenske medie SVT. Det skriver TT.

- Den svenske stat har en juridisk forpligtelse til at beskytte menneskerettigheder. Det gælder blandt andet liv, sundhed, værdighed, velbefindende, hjem og ejendom.

- Samtidig står man bag en klimapolitik, som forskningen helt tydeligt har sagt kommer til at bidrage til en klimakatastrofe i fremtiden, har hun sagt.

Jonas Ebbeson, der er professor i miljøret ved Stockholms Universitet, mener, at det kan få betragtelige konsekvenser, hvis staten taber sagen.

- Det ville vise over for omverdenen, at Sverige ikke følger de love, som vi selv har forpligtet os til at følge, siger han til TT.

Ifølge Aurora har staten blandt andet svigtet ved, at den ikke har undersøgt, hvor stor en andel af det globale klimaarbejde, som Sverige skal stå for.

