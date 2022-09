Ti er dræbt i knivangreb adskillige steder i canadisk provins

To mænd menes at være gået amok med knive flere steder i område med oprindelige folk. Intens jagt er i gang.

Ti mennesker er blevet dræbt og 15 andre såret i et omfattende knivangreb i den canadiske provins Saskatchewan.

Det oplyser canadisk politi søndag, skriver nyhedsbureauet Reuters.

På en pressekonference oplyser politiet, at antallet af sårede kan være højere. Det skyldes, at nogle selv kan være taget på hospitalet.

Politiet oplyser videre ifølge det canadiske medie DH News, at ofrene er fundet på 13 forskellige steder i reservatet James Smith Cree Nation og landsbyen Weldon.

- Vi mener, at nogle af ofrene har været mål for angrebet, mens andre har været tilfældige ofre, oplyser politiet ifølge DH News.

Det var søndag morgen lokal tid, at politiet blev alarmeret om knivangrebet i James Smith Cree Nation.

Politiet modtog telefonopkald om adskillige knivstikkerier i lokalsamfundet, der er beboet af oprindelige folk, samt den nærliggende by Weldon.

Det første alarmopkald kom klokken 05.40 lokal tid.

- Det er forfærdeligt, det der er sket i vores provins i dag, siger vicepolitikommissær ved Royal Canadian Mounted Police Rhonda Blackmore ifølge avisen The Peterborough Examiner.

Politiet har identificeret to mistænkte. Der er tale om Damien Sanderson og Myles Sanderson. Selv om de har samme efternavn, er det fortsat uvist, om de er i familie med hinanden.

De kører muligvis i en sort Nissan Rogue.

De mistænkte er henholdsvis 30 og 31 år. Der er meldinger om, at de efterfølgende er blevet spottet i provinshovedstaden Regina, der ligger godt 300 kilometer syd for Weldon.

Canadisk politi advarer folk mod at kontakte de mistænkte. Ligeledes advares folk mod at samle blaffere op.

Ifølge The Peterborough Examiner leder politiet efter de mistænkte i Regina, mens der også er udstedt advarsler i Alberta og Manitoba.

En indbygger i Weldon ved navn Diane Shier fortæller til avisen, at hendes nabo - en mand, som boede sammen med sit barnebarn - er blevet dræbt.

En talsmand for sundhedsmyndighederne i Saskatchewan oplyser, at de sårede bliver behandlet på flere forskellige hospitaler, og at ekstra personale er blevet indkaldt.

Der er endnu ikke offentliggjort alder eller køn på de dræbte og sårede.

Motivet til angrebet er ligeledes ukendt.

