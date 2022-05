Ti er dræbt ved skyderi i Buffalo i staten New York

En bevæbnet teenager har lørdag skudt og dræbt ti personer ved et supermarked i den amerikanske by Buffalo.

Det oplyser politiet i byen, der ligger i delstaten New York, ifølge blandt andet nyhedsbureauet Reuters.

Gerningsmanden er i politiets varetægt.

På en pressekonference sent lørdag aften dansk tid oplyser den lokale sherif og en FBI-agent, at skyderiet efterforskes som "en hadforbrydelse", samt at det tilsyneladende var "racistisk motiveret".

Artiklen fortsætter under annoncen

Borgmesteren i Buffalo oplyser, at den formodede gerningsmand havde "rejst i timevis" fra et uoplyst sted for at gennemføre sit forehavende i et område, der hovedsageligt bebos af sorte personer.

Foruden de ti dræbte blev tre personer såret i forbindelse med skyderiet. To af de sårede er i kritisk tilstand.

- Det er som at gå ind i en skrækfilm, men alt er virkeligt. Det er dommedagsagtigt og meget overvældende, siger en politikilde om de scener, der mødte politifolk på gerningsstedet, til det lokale medie Buffalo News.

En af de dræbte var en nyligt pensioneret politimand, der arbejdede som sikkerhedsvagt ved supermarkedet.

Politiet oplyser på pressemødet, at sikkerhedsvagten affyrede flere skud mod den mistænkte, inden han selv blev ramt.

Ifølge øjenvidner var drabsmanden en camouflageklædt hvid mand, der bar hjelm og skudsikker vest. Foruden gerningsvåbnet, en kraftig riffel, havde han også et kamera på sig.

Politiet er i færd med at undersøge, om han livestreamede nedskydningen.

- Han så ud om, han var i hæren, siger Shonnell Harris, der arbejder som manager i supermarkedet, til Buffalo News.

Hun mener at have hørt 70 skud.

Et øjenvidne, som i sit køretøj drejede ind på parkeringspladsen umiddelbart efter skyderiet og næsten stod ansigt til ansigt med gerningsmanden, oplyser, at der er tale om en ung mand - teenager eller tidlig i 20'erne.

- Han stod der i sit militærtøj med våbnet mod sin hage og så ud som om, at han ville blæse hovedet af, siger personen.

- Derefter faldt han på knæ og så stadig ud, som om han ville skyde sig selv.

Hun kiggede derfor væk, og da hun igen vendte sig om, så hun politifolk overmande den bevæbnede mand. Derefter blev han anholdt.

På pressekonferencen oplyser politiet, at der er tale om en 18-årig person, som ikke tidligere har været i konflikt med loven.

Fem af de dræbte personer blev fundet på en parkeringsplads ved supermarkedet.

- Der er patronhylstre og blod over det hele, siger en politikilde til Buffalo News.

/ritzau/