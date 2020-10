Ti millioner amerikanere har allerede stemt til valget

På grund af coronapandemien har mange amerikanere allerede tre uger inden præsidentvalget stemt.

Over ti millioner amerikanere har allerede stemt til præsidentvalget 3. november.

Det oplyser gruppen The US Elections Project fra University of Florida, der følger udviklingen i stemmerne.

Dermed opretholdes den rekordhøje stemmeafgivelse, som der er blevet meldt om de seneste uger.

- Stemmeberettigede har afgivet i alt 10.296.180 stemmer, skriver The US Elections Project fra University of Florida på sin hjemmeside.

De mange tidlige stemmer skyldes, at flere delstater har udvidet mulighederne for at stemme op til valgdagen eller brevstemme på grund af coronapandemien.

Der er fortsat tre uger til valget.

/ritzau/AFP