Ti oprørsgrupper støtter op om Myanmars demokratibevægelse

Aktivister i Myanmar trodser militærets hårde fremfærd og arrestordrer. Nu har de opbakning fra oprørsgrupper.

Ti af Myanmars største oprørsgrupper har lørdag officielt givet deres opbakning til den bevægelse, der protesterer mod militærets magtovertagelse i landet.

Lederne af de ti oprørsgrupper holdt lørdag et virtuelt møde, hvor de fordømte militærets brug af skarpe skud mod demonstranter.

- De ti grupper står side om side med de mennesker, der kræver en ende på diktaturet, siger general Yawd Serk, der leder en oprørsgruppe i Shan-delstaten.

- Lederne af militærstyret må holdes ansvarlige, tilføjer han.

I sidste uge indgik militæret en våbenhvileaftale med mange af landets etniske oprørsgrupper.

Yawd Serk mener, at denne aftale også betyder, at militæret skal stoppe al vold mod demonstranter.

Oprørsgruppernes møde kommer, en uge efter at en af de ti grupper, Karen National Union (KNU), indtog en militærbase i Karen-delstaten og dræbte ti officerer. Militæret svarede igen med luftangreb.

KNU har i skarpe vendinger talt imod militærstyret. Gruppen siger, at hundredvis af demokratiaktivister har søgt tilflugt hos den.

I sidste uge advarede FN's særlige udsending i Myanmar om, at der er risiko for borgerkrig i landet, hvis oprørsgrupperne griber til våben igen, og at et "blodbad" kan være nært forestående.

Lørdag var der igen protester flere steder i Myanmar, selv om styret har forsøgt at begrænse demonstrationerne ved at lukke internettet ned.

I byen Monywa i det centrale Myanmar, hvor der i mange uger har været daglige protester, skød sikkerhedsstyrker direkte mod en forsamling. Fire blev dræbt og flere andre såret, skriver lokale medier.

I andre byer er der ligeledes meldinger om, at politiet har skudt med skarpt mod demonstranter.

Mindst 550 mennesker er blevet dræbt af sikkerhedsstyrkerne, siden militæret den 1. februar væltede Aung San Suu Kyis regering og tog magten ved et kup. Mindst 46 af de dræbte er børn.

Imens forsøger Myanmars militærstyre at lukke munden på sine kritikere. Styret har udsendt arrestordrer på yderligere 20 fremtrædende demokratiforkæmpere.

I forvejen var der givet ordre til at anholde omkring 18 aktivister, sangere og andre offentligt kendte personer, som har kritiseret militæret og talt for et demokratisk Myanmar.

En af de efterlyste, skuespillerinden Paing Phyoe Thu, skriver ifølge nyhedsbureauet Reuters i en besked på Facebook, at hun ikke lader sig skræmme.

- Så længe jeg lever, vil jeg være imod militærdiktaturet, der tyranniserer og dræber folk, skriver Thu, der har deltaget i flere demonstrationer i Myanmars største by, Yangon.

Militæret leder også efter nogle af demokratibevægelsens ledere. Desuden er flere personer ifølge statsligt tv blevet anholdt med hjemmelavede våben på sig.

/ritzau/AFP