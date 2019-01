Ti personer dør i brand på to skibe nær Krim

Mandag aften brød to skibe i brand nær Krimhalvøen, hvor ti personer ifølge ministerium mistede livet.

Mindst ti besætningsmedlemmer er omkommet, efter at to skibe er brudt i brand nær Krimhalvøen ved Kertjstrædet.

Det oplyser det russiske transportministerium, skriver Reuters. Derudover skal 14 personer været reddet fra brandene.

Et redningshold blev tidligere sendt ud til skibene og har ifølge ministeriet fortalt, at besætningsmedlemmerne hoppede i vandet for at undslippe flammerne.

Der er ifølge nyhedsbureauet i alt 31 personer på skibene, hvoraf nogle af dem er fra Tyrkiet og Indien.

Ifølge AFP sejlede skibene under et flag fra Tanzania.

/ritzau/