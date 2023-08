Ti togvogne ryger af sporet i dødelig pakistansk ulykke

Pakistan er søndag blevet ramt af en voldsom ulykke, hvor et tog blev afsporet, og adskillige mennesker har mistet livet.

Det skriver nyhedsbureauerne AFP og dpa.

Dødstallet har været stigende i løbet af søndagen.

Søndag eftermiddag dansk tid har det lokale politi givet seneste opdatering.

- Mindst 22 personer har mistet livet i ulykken, siger Younis Chandio, der er leder i politiet, til lokale medier ifølge dpa.

Han tilføjer, at en redningsaktion stadig er i gang for at få folk ud af en af de afsporede vogne. I alt er ti vogne blevet afsporet, lyder det.

Over 50 personer er kommet til skade i ulykken.

- Det er en ganske stor ulykke, siger jernbaneminister Khawaja Saad Rafique søndag til pressen ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Der kan være to årsager: Den første er en mekanisk fejl, og den anden er, at fejlen er fremprovokeret - at det er sabotage. Det kommer vi til at efterforske, lyder det fra jernbaneministeren.

Ulykken fandt sted i den sydlige Sindh-provins.

Det er ikke usædvanligt, at Pakistan rammes af togulykker. Der er næsten 7500 kilometer jernbane og omkring 80 millioner passagerer om året.

I juni 2021 stødte to tog ind i hinanden også i Sindh. Her blev mindst 65 personer dræbt, og yderligere 150 blev kvæstet.

Andre steder i verden har der i 2023 også været store togulykker.

Sent om aftenen den 28. februar kolliderede et højhastighedstog med 350 passagerer om bord med et godstog i Grækenland. 57 mistede livet.

I juni kolliderede to tog i en voldsom ulykke i Indien. Her døde 288 personer.

/ritzau/