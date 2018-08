Tidligere ambassadør anklager paven for at tie om overgreb

Pave Frans anklages for at kende til overgreb begået af tidligere kardinal. Paven nægter at kommentere sagen.

USA's forhenværende ambassadør i Vatikanet, den konservative ærkebiskop Carlo Maria Vigano, anklager paven for i årevis at have kendt til beskyldninger om seksuelle overgreb begået af en kardinal, der for nylig blev afsat.

I et 11 sider langt, åbent brev hævder Vigano, at han personligt fortalte pave Frans om beskyldningerne mod kardinal Theodore McCarrick tilbage i 2013.

Brevet blev søndag publiceret af flere konservative, katolske medier.

77-årige Vigano er kendt for at udtale sig fjendtligt om homoseksuelle, og han har tidligere kritiseret den reformvenlige pave.

I forbindelse med en pressekonference søndag spurgte en journalist paven, hvorvidt der er hold i anklagerne.

Til det svarede paven:

- Det er et spørgsmål om tillid. Jeg vil ikke kommentere sagen med et ord.

88-årige Theodore McCarrick var i mange år en af de mest prominente figurer i USA's katolske kirke. Han forlod den katolske kirke i juli i år på grund af sager om seksuelt misbrug af børn.

Den første anklage mod McCarrick kom måneden forinden. Da fastslog repræsentanter fra den katolske kirke, at der var dukket troværdige oplysninger op om McCarricks misbrug af en 16-årig dreng 50 år tidligere.

Siden meldte en anden mand sig. Han har fortalt, at han blev sexmisbrugt af McCarrick som 11-årig.

McCarrick er den første kardinal, som har fået frataget sin røde kardinalhat og titel. Andre kardinaler, der har været anklaget for sexmisbrug, har bevaret deres medlemskab af kardinalernes kollegium.

Ifølge en erklæring fra Vatikanet må McCarrick ikke længere foretage officielle kirkelige ritualer. Han kan forblive præst, men må kun holde messe under private former.

Paven har også givet ham besked om at søge ensomhed "for at vie sit liv til bøn og bodshandlinger".

Brevet blev offentliggjort samtidig med, at pave Frans i weekenden besøgte Irland. Det var det første pavebesøg i landet siden 1979.

Under besøget har paven blandt andet mødtes med personer, der som børn var udsat for seksuelle overgreb begået af præster.

Flere irske rapporter har forsøgt at kortlægge præsters og medlemmer af religiøse ordners misbrug af børn. En rapport fra 2009 konkluderede, at præsters misbrug af børn havde stået på fra 1930'erne til 1970'erne.

I en tale i Dublin lørdag kaldte paven katolske præsters seksuelle misbrug af børn for "afskyeligt".

- Jeg deler kirkens skam og smerte over fejlen ved ikke at gribe ind over for det seksuelle misbrug, sagde han.

