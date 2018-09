Tidligere ansat: Facebook svigter traumatiserede moderatorer

Facebook-moderatorer, der skal se på misbrug af børn og halshugninger, mangler beskyttelse, lyder anklagen.

Facebook i USA står over for et potentielt stort sagsanlæg for angiveligt at undlade at beskytte moderatorer, der som en del af deres arbejde skal se på forstyrrende indhold på det sociale medie.

Således påstår en tidligere ansat ved navn Selena Scola, at hun fik en posttraumatisk stresslidelse efter sit job som moderator for Facebook fra juni 2017 og ni måneder frem.

Det oplyser hendes advokatfirma, Burns Charest, mandag.

Søgsmålet mod Facebook blev indgivet ved en domstol i delstaten Californien fredag.

Selena Scola hævder, at hun og andre moderatorer dagligt blev bombarderet med tusindvis af "videoer, billeder og livestreamede udsendelser af seksuelt misbrug af børn, voldtægt, tortur, bestialitet, halshugninger, selvmord og drab".

- Facebook ignorerer sin pligt til at skabe en sikker arbejdsplads. I stedet skaber Facebook en svingdør for ansatte, der er uopretteligt traumatiseret af det, de har oplevet på jobbet, siger Korey Nelson, en af Selena Scolas advokater.

- Vores klient beder Facebook om at oprette en medicinsk fond for moderatorer. Fonden skal udføre undersøgelser og sikre hjælp til moderatorer med PTSD (posttraumatisk stresslidelse), tilføjer en anden advokat, Steve Williams.

Facebook oplyser mandag, at det sociale medie er i gang med at evaluere påstandene. Samtidig understreger virksomheden, at den tager sine medarbejderes velbefindende ekstremt alvorligt.

I et indlæg fra juli skriver Facebook, at virksomheden har et voksende hold af 7500 moderatorer og fire kliniske psykologer i tre regioner, som arbejder med programmer for de, der arbejder med forstyrrende indhold.

I indlægget står der også, at alle moderatorer - fuldtidsansatte såvel som timelønnede - har adgang til sundhedshjælp.

/ritzau/dpa