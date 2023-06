Tidligere Audi-chef undgår tid i fængslet efter dieselskandale

En tidligere chef for bilfabrikanten Audi har fået en dom på 21 måneders betinget fængsel i en meget omtalt sag med tilnavnet dieselgate.

Det skriver det tyske nyhedsbureau dpa.

Det er den 60-årige eksboss Rupert Stadler, der tirsdag har fået sin dom efter mere end to et halvt års retssag.

Han har som ventet også fået en bøde på 1,1 million euro. Det svarer til omkring 8,2 millioner kroner.

En betinget fængselsdom betyder, at Stadler slipper for at skulle afsone i fængslet, medmindre han eksempelvis begår ny kriminalitet i perioden.

Stadler erkendte sig i sidste måned skyldig i sagen - blandt andet for netop at undgå tid i fængslet. Det var ventet, at han ville få en straf på mellem 18 og 24 måneders betinget fængsel.

Stadler er en af tre tidligere Audi-chefer, der har været anklaget i dieselgate.

De to andre mistænkte står over for mere alvorlige anklager om at stå bag selve manipulationen med software i biler fra Audi, Volkswagen og Porsche.

Sagen handler om, at moderselskabet VW og Audi vildledte om, hvor stor en mængde klimaskadelige stoffer, selskabets dieselbiler udledte.

Stadlers forsvarsadvokat, Ulrike Thole-Grolle, læste i sidste måned i retten en meddelelse fra Stadler højt. I den sagde han, at han ikke vidste, at der var blevet manipuleret med biler, og at det var gået ud over købere.

Han erkendte dog, at det var en mulighed og accepterede det.

- Jeg forstår, at fra min side var der behov for mere omhu, sagde advokat Ulrike Thole-Grolle på Rupert Stadlers vegne.

Den tidligere direktørs sag har været i gang siden 2020.

Volkswagen og Audi indrømmede i 2015, at de anvendte ulovlig software til at snyde med test af udledninger fra deres biler.

Stadler har tidligere afvist beskyldningerne mod ham.

Eksdirektørens udmelding i maj var dog ventet, efter at dommeren havde udtalt, at Stadler kunne vente en betinget fængselsdom på halvandet til to års fængsel, hvis han erkendte sig skyldig i svindel ved uagtsomhed.

Dieselskandalen har kostet Volkswagen milliarder af kroner i bøder og forlig.

