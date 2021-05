Tidligere BBC-boss forlader toppost efter Diana-ballade

En undersøgelse af et BBC-interview med prinsesse Diana betyder, at eksdirektør forlader sit nuværende job.

BBC's tidligere generaldirektør Tony Hall - der har titel af lord - har trukket sig som formand for kunstmuseet National Gallery.

Det skriver BBC.

Det sker, efter at en intern undersøgelse har konkluderet, at en BBC-journalist i 1995 handlede upassende og i strid med den britiske tv-stations etiske regler i forbindelse med et interview med prinsesse Diana.

I en udtalelse siger lord Hall, at han forlader sit job, da han "ville være en forstyrrelse", hvis han blev i sin stilling.

- Jeg er virkelig ked af, hvad der skete for 25 år siden, og jeg mener, at lederskab betyder, at man tager ansvar, siger han.

Sagen drejer sig om et interview med prinsesse Diana fra 1995, som blev lavet af BBC-journalisten Martin Bashir.

Den interne undersøgelse har konkluderet, at han præsenterede prinsesse Dianas bror, Charles Spencer, for falske kontoudtog og andre dokumenter.

Det skete for at etablere tillid og overtale Spencer til at sætte et møde i stand med sin royale søster.

- Det indirekte og reelle mål for hr. Bashirs bedrag var prinsesse Diana, skriver den pensionerede dommer John Dyson.

Han har stået i spidsen for undersøgelsen.

John Dyson konstaterer også, at BBC "ikke formåede at leve op til de høje standarder for integritet og gennemsigtighed, der er dens varemærke".

/ritzau/