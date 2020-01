Tidligere bilboss om flugt: Den sværeste beslutning i mit liv

Nissans eks-chef Carlos Ghosn nægter på et pressemøde onsdag at svare på, hvordan han flygtede fra husarrest.

Den tidligere Nissan-chef Carlos Ghosn, der er flygtet fra Japan til Libanon, har ikke tænkt sig at gå i detaljer om sin spektakulære flugt.

Det siger han onsdag på et pressemøde i Libanons hovedstad, Beirut.

Ved det tv-transmitterede pressemøde bedyrer en opstemt Ghosn sin uskyld og beskylder blandt andet japanske anklagere for "ubegrundede" anklager og for at have lækket falske informationer til pressen.

- Jeg er parat til en retssag, hvis jeg ved, at det går retfærdig til, siger han.

Ghosn er anklaget for skattesvindel i Japan. Han blev anholdt på en flyveplads i Tokyo tilbage i november 2018.

Han blev efterfølgende løsladt mod kaution. Betingelsen lød dog, at han skulle forblive i sit hjem i den japanske hovedstad.

Alligevel meddelte han den 31. december, at han var ankommet til Libanon.

Det vides endnu ikke, præcis hvordan det lykkedes den tidligere bilboss at komme fra sin husarrest i Japan til Libanon.

Ghosn var topchef i Nissan og alliancepartneren Renault.

Ghosn hævder, at Nissan dagligt mister 40 millioner dollar (omkring 269 millioner kroner), mens Renault, dagligt mister 20 millioner dollar (omkring 135 millioner kroner), siden han blev anholdt i 2018.

- Tabene på markedet for Nissan, siden jeg blev anholdt, er nu på over 10 milliarder dollar (over 67 milliarder kroner), siger Ghosn og tilføjer:

- Og det går ikke bedre for Renault. Her er tabene siden min anholdelse over fem milliarder euro (op mod 34 milliarder kroner).

Ghosn er brasilianskfødt franskmand med libanesiske aner.

Han er blandt andet sigtet for at have beriget sig selv gennem mistænkelige pengeoverførsler fra Nissan, som han havde ledet i to årtier.

Han har konsekvent benægtet anklagerne. Han hævder, at de japanske myndigheder har opdigtet sigtelserne mod ham for at afværge en tættere sammenlægning af Nissan og Renault.

I Libanon siger en repræsentant for statsanklagemyndigheden, at Ghosn er indkaldt til afhøring torsdag, efter at Interpol på vegne af Japan har rettet henvendelse til myndighederne.

