Tidligere eBay-ansatte anklaget for at sende kakerlakker til par

Adskillige foruroligende genstande blev ifølge anklager sendt til et par, som havde skrevet kritisk om eBay.

Seks tidligere eBay-ansatte er anklaget for chikane ved blandt andet at sende kakerlakker, en blodig grisemaske og en begravelseskrans til et par, som de forfulgte.

Det meddeler amerikanske anklagere.

De seks skal have forfulgt en redigerende og en udgiver af et nyhedsbrev, som havde skrevet en kritisk artikel om nethandelssiden. Det skriver Andrew Lelling, der er offentlig anklager i Massachusetts, i en meddelelse.

Anklagerne lyder på cyberstalking og ulovlig påvirkning af vidner.

Straframmen er op til fem år for hvert af punkterne.

Ifølge anklagerne begyndte de seks tilbage i 2019 at orkestrere systematisk chikane af de formodede ofre, som kommer fra Massachusetts og havde offentliggjort en artikel om en retstvist, der involverede eBay.

- Flere af de anklagede bestilte anonyme og foruroligende leveringer til ofrenes hjem, skriver anklagerne i en meddelelse.

Det gælder blandt andet "et konserveret grisefoster, en blodig grisemaske til Halloween, en begravelseskrans, en bog om at overleve tabet af en partner og pornografisk materiale", står der videre.

Det pornografiske materiale var ifølge anklagerne "adresseret til udgiveren af nyhedsbrevet, men sendt til naboernes hjem".

Selskabet meddeler, at eBay efter en intern undersøgelse af sagen har fyret de seks. Det fremgår ikke, hvordan de tidligere ansatte forholder sig til anklagerne.

/ritzau/AFP