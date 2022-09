Tidligere elev stod bag massakre i Rusland med 15 dræbte

Russiske efterforskere mener, at gerningsmanden bag et dødeligt skoleskyderi havde nynazistiske forbindelser.

Det var en tidligere elev, som mandag trængte ind på en skole i byen Isjevsk i det vestlige Rusland og skød og dræbte 15 personer, herunder 11 børn, før han begik selvmord.

Det oplyser russiske efterforskere.

Gerningsmanden er af myndighederne blevet identificeret som en mand i begyndelsen af 30'erne ved navn Artem Kazantsev.

Han dræbte først to sikkerhedsvagter, før han åbnede ild mod elever og lærere på Skole Nummer 88 i Isjevsk i Uralbjergene.

Artiklen fortsætter under annoncen

Et særligt russisk efterforskningsudvalg, der tager sig af større forbrydelser, oplyser, at den er ved at undersøge gerningsmandens formodede forbindelser til nynazismen.

- Hans tilknytning til neofascistiske synspunkter og nazistisk ideologi er ved at blive undersøgt, oplyser udvalget.

Russiske efterforskere har offentliggjort en video, der viser liget af gerningsmanden ligge i et klasseværelse med væltede møbler og papirer alle vegne på det blodplettede gulv.

Han er klædt helt i sort med et rødt hagekors i en cirkel på sin T-shirt.

Foruden de 15 dræbte blev 24 mennesker såret under angrebet. 22 af disse er børn, oplyser efterforskningsudvalget.

Mange af de sårede har været på operationsbordet.

Ifølge efterforskere var gerningsmanden bevæbnet med to pistoler og en stor mængde ammunition.

/ritzau/Reuters