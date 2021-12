Tidligere flertalsleder i Senatet Harry Reid er død

Demokraten Harry Reid, der på toppen af sin politiske karriere opnåede at blive sit partis flertalsleder i Senatet, er død.

Det oplyser den nuværende flertalsleder, partifællen Chuck Schumer, tirsdag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Harry Reid var medlem af Senatet fra 1987 til 2017.

- Han var min leder, min mentor og en af mine kære venner, siger Schumer.

- Han er væk, men han vil gå ved siden af mange af os i Senatet hver eneste dag.

Dødsårsagen er ikke oplyst, men Harry Reid blev i 2018 opereret for kræft i bugspytkirtlen.

I 2016 besluttede Reid ikke at søge genvalg, efter at han året forinden var komme til skade under træning i sit hjem og mistede synet på et øje.

Reid blev flertalsleder i Senatet i 2007, efter at Demokraterne havde sikret sig flertallet i forsamlingen.

Harry Reid blev født i Nevada for 82 år siden.

Han repræsenterede delstaten i Kongressen i over 34 år. Først som medlem af Repræsentanternes Hus og siden Senatet.

Han voksede op under trange kår. Faren var alkoholiker og tog livet af sig selv som 58-årig, mens moren arbejdede som vaskekone på et bordel, skriver nyhedsbureauet AP.

Harry Reid, der i sine unge dage var amatørbokser, blev uddannet som jurist og blev i en alder af 28 år valgt ind i Nevadas lovgivende forsamling.

I 1982 indledte han sin lange karriere i Washington D.C., da han blev valgt til Repræsentanternes Hus.

Reid blev ifølge AP kendt som en af de hårdeste forhandlere i Kongressen og havde en brysk fremtoning, som også blev afspejlet i hans motto: - Jeg vil hellere danse end slås, men jeg ved, hvordan man slås.

Han havde også en vane med pludselig at afslutte telefonsamtaler uden at sige farvel.

- Selv da jeg var præsident, ville han bare lægge røret på, sagde forhenværende præsident Barack Obama i 2019 en hyldest til Harry Reid.

Harry Reid efterlader sig hustruen Landra Reid, som han mødte i gymnasiet og blev gift med i 1959, samt fem børn.

Den tidligere senator nåede at få en sidste hyldest i midten af december, da lufthavnen i Las Vegas, kasinobyen i Nevadas ørken, blev omdøbt til Harry Reid International Airport.

/ritzau/