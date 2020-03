Tidligere FN-generalsekretær Javier Pérez de Cuéllar er død

Den lavmælte peruanske diplomat havde ry for at være en dygtig mægler. Javier Pérez de Cuéllar blev 100 år.

Tidligere generalsekretær for FN Javier Pérez de Cuéllar er død i en alder af 100 år.

Det oplyser hans søn ifølge nyhedsbureauet AFP.

Peruanske Cuéllar var fra 1982 til 1991 FN's generalsekretær og kunne fra første række følge afslutningen på den kolde krig.

Han var også en overgang Perus premierminister fra november 2000 til juli 2001.

Hans navn vækker formentlig ikke genklang hos så mange i dag, hvilket måske kan tilskrives hans lavmælte og diplomatiske stil.

Ikke desto mindre var han engang en af verdens mest indflydelsesrige personer.

Som FN's generalsekretær i årene 1982-1991 var han leder af verdensorganisationen i en tid, der var præget af indsatsen mod hungersnød i flere afrikanske lande, Iran-Irak-krigen og borgerkrigen i El Salvador.

Han fik ry for at være dygtig til at forsone stridende parter.

Cuéllar var også formand for FN's Sikkerhedsråd i 1973-1974 og var FN's permanente repræsentant i Cypern fra 1975 til 1977.

Han var FN's femte generalsekretær og afløste østrigeren Kurt Waldheim. Cuéllar blev efterfulgt af egyptiske Boutros Boutros-Ghali.

/ritzau/