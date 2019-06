Tidligere førstedame tager føringen ved valg i Guatemala

Blandt opgaverne for Guatemalas næste præsident er at gøre noget ved omfattende bandekriminalitet i landet.

Guatemalas tidligere førstedame Sandra Torres ser ud til at få flest stemmer ved præsidentvalget, der søndag blev holdt i det mellemamerikanske land.

Det står klart, efter at lidt under halvdelen af stemmerne er talt op mandag.

63-årige Torres fra centrumvenstrepartiet UNE står til at få 24,18 procent af stemmerne. Nærmeste konkurrent er den konservative kandidat Alejandro Giammattei, der ligger til at få 15 procent af stemmerne.

Ingen kandidater er tæt på at få de 50 procent af stemmerne, der kræves for at sikre sig præsidentposten i første omgang.

Det tyder derfor på en anden valgrunde. Den vil finde sted den 11. august.

Den kommende præsident i Guatemala tager over fra Jimmy Morales i januar og får blandt andet som opgave at gøre noget ved bandekriminalitet i landet.

Den omfattende bandevold samt fattigdom har været med til at forårsage stor migration fra Guatemala. Omkring en procent af landets 16 millioner indbyggere har forladt landet det seneste år, skriver nyhedsbureauet AP.

Torres blev nationalt kendt, da hun var gift med Alvaro Colom, der var præsident i Guatemala fra 2008 til 2012. De to blev skilt i 2011.

/ritzau/Reuters