Tidligere fransk modstandsmand indrømmer massehenrettelse af soldater: Verden skal vide, hvad der skete

En tidligere partisan fra den franske modstandsbevægelse røber efter 79 år, at hans gruppe var med til at henrette 47 tyske soldater under Anden Verdenskrig.

Henrettelsen fandt angiveligt sted i en skov nær byen Meymac, og her er nu igangsat en udgravning for at finde soldaternes jordiske rester. Det skriver BBC.

Den nu 98-årige franskmand Edmond Réveil er det sidste overlevende medlem fra en lokalafdeling af modstandsbevægelsen Francs-tireurs et partisans, på dansk "snigskytter og partisanere", der i 1944 angiveligt blev beordret til at henrette en flok tyske soldater, de havde taget til fange.

Udover de tyske soldater blev også en fransk kvinde, der havde samarbejdet med Gestapo, dræbt. Ifølge Edmond Réveil ville ingen af partisanerne henrette en kvinde, og der blev derfor trukket lod om, hvem der skulle gøre det.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ifølge Edmond Réveil ville de fleste af gruppen ikke deltage i henrettelserne overhovedet– inklusiv ham selv. Men ordren, der ifølge Edmond Révail "kom fra en af de allieredes kommandocentre", stod fast, og de tyske soldater blev henrettet på stedet uden rettergang. Begrundelsen for henrettelsen skulle have været, at gruppen ikke kunne beholde de tilfangetagne tyskere, men henrettelserne skulle også være hævn for en massakre i Tulle samme år, hvor tyske soldater havde hængt 99 franske borgere fra lygtepæle og balkoner.

Edmond Réveil var 18 år gammel og gik under dæknavnet "Papillon" ("sommerfugl" på dansk), da han deltog i henrettelserne.

"Det var en frygtelig varm dag. Vi fik dem til at grave deres egne grave. De blev dræbt, og vi hældte brændt kalk på dem. Det lugtede af blod, husker jeg. Vi talte aldrig om det igen," fortæller Edmond Réveil til tv-stationen France3.

En lokal borger i Meymac viser stedet, hvor soldaterne og kvinden skulle være henrettet. Når resterne er blevet fundet og identificeret, skal Tyskland beslutte, som resterne skal begraves på en fransk kirkegård eller sendes tilbage til Tyskland. Foto: Pascal Lachenaud/AFP/Ritzau Scanpix

Borgmesteren i Meymac, Philippe Brugere, fortæller til BBC, at Edmond Réveil "har fået en tung byrde løftet fra sine skuldre" ved at fortælle historien. Edmond Réveil valgte at afsløre hemmeligheden, fordi han er den sidste nulevende fra sin gruppe, "og ingen ville ellers vide det, hvis ikke han stod frem" uddyber Philippe Brugere.

Ifølge mediet France Info er der nu søsat en større efterforskning for at identificere resterne af de tyske soldater. Der er endnu ikke sat en dato for, hvornår arbejdet forventes færdigt. Herefter skal den tyske stat beslutte, om resterne skal begraves i en kirkegård i Frankrig eller sendes tilbage til familierne i Tyskland.

Og ifølge den tidligere modstandsmand er det tiltrængt, at arbejdet kommer i gang.

"Verden har brug for at vide, hvad der skete. Det er et historisk faktum. Og det var ikke kønt, det der skete," siger Edmond Réveil til France Info.